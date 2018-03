Adolescente de 16 anos é apreendido com 17 pedras de crack em Salgueiro

Policiais militares do 8° BPM continuam combatendo o tráfico de drogas em Salgueiro. Na manhã da última sexta-feira, 23, por volta das 10h, uma equipe do batalhão estava realizando a Operação Combate ao CVLI no bairro Primavera, quando avistou dois adolescentes em atitude suspeita.

Durante a abordagem os policiais revistaram os jovens e encontraram com um deles, um adolescente de 16 anos, 17 pedras de crack dentro de um frasco e R$ 42,00 em espécie. Com o outro, de 17 anos, foi localizada uma quantia de R$ 8,00.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil local e submetidos a BOC (boletim de ocorrência circunstanciado).