Adolescente de 16 anos é detido com maconha em Serra Talhada

Um adolescente de 16 anos, foi detido pela polícia com maconha na noite dessa segunda-feira (05), na Academia das Cidades, no bairro Ipsep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, ao realizarem rondas e abordagens na localidade, perceberam dois jovens em atitude suspeita, ao aborda-los encontraram dentro da mochila de um deles, uma poronga de maconha.

Logo em seguida a ocorrência foi encaminhada a DPC para que fossem tomadas as devidas providências