Adolescente de 16 anos esfaqueia namorada em Santa Cruz da Baixa Verde

Na noite dessa terça-feira (13), por volta das 19h00, uma jovem de 19 anos sofreu uma tentativa de homicídio a faca. O fato aconteceu no Sítio São João dos Pilotos, na Zona Rural, Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Fabrícia de Souza Soares, 19 anos. O suspeito da tentativa é o namorado da vítima, um menor de 16 anos, que por motivos desconhecidos esfaqueou a namorada com três perfurações na região da mesma. Após a prática do crime o suspeito se evadiu do local, tomando destino ignorado. A jovem foi socorrida para a Unidade de Saúde local, onde recebeu os primeiros socorros e não corre risco de morte.

Policiais Militares estiveram no local, realizaram diligências, porém não lograram êxito. Até o fechamento desta matéria, o mesmo não havia sido localizado.

Via Nayn Neto