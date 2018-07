Adolescente de 16 anos morre em acidente na BR-232 em Salgueiro

A adolescente Cleonice Alves, 16 anos, perdeu a vida em um acidente de moto na noite da última sexta-feira (29), em Salgueiro. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ela estava na garupa do transporte que vinha da Avenida Major Antônio Rufino sentido Copo de Cristal, quando o veículo bateu no canteiro do cruzamento da BR-232.

De acordo com testemunhas, a pessoa que estava guiando a moto vinha em alta velocidade e atravessou sem cautela a rodovia. O acidente foi tão violento que a moto foi parar na grade da Aliança Motos, concessionária da Honda. Não temos informações sobre o estado de saúde do condutor da moto.

Via Blog Alvinho Patriota