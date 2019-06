Adolescente de 16 anos tenta matar padrasto a facadas em Serra Talhada

Um jovem de 16 anos foi apreendido pela polícia na madrugada dessa segunda-feira (10), após tentar esfaquear o seu padrasto. O caso foi registrado no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14° BPM, foram solicitados para averiguar uma ocorrência de ameaça e perturbação do sossego. Chegando ao local encontraram o menor com uma faca peixeira na mão, esbravejando que usaria a faca para matar seu padrasto.

Os envolvidos foram conduzidos até a delegacia local para serem tomadas as medidas legais cabíveis.