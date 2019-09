Adolescente de 17 anos é apreendido após ferir jovem com faca no Centro de Salgueiro

Policiais militares do 8ᵒ BPM apreenderam na madrugada dessa segunda-feira, 16, por volta das 2h10, um adolescente de 17 anos acusado de cortar um jovem de 18 anos com faca na Avenida Agamenon Magalhães, no Centro de Salgueiro.

Os militares estavam fazendo rondas da Operação Combate ao CLVI quando tomaram conhecimento de uma confusão na referida avenida. Chegando ao local, encontraram o rapaz caído com cortes pelo corpo. Ele acusou o menor pelo crime.

O efetivo fez diligências e encontrou o adolescente portando uma faca. Ele foi conduzido para a delegacia e autuado em flagrante por ato infracional.

Via Blog Alvinho Patriota