Adolescente de 17 anos é detido com 640 pedras de crack em PE

Um adolescente de 17 anos foi detido suspeito de porte ilegal de arma e de entorpecente após a polícia encontrar 640 pedras de crack com ele, em Catende, na Mata Sul de Pernambuco, na segunda-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam a denúncia de que a residência do suspeito funcionava como ponto para venda de drogas. Ao chegar no local, os policiais encontraram o suposto criminoso com uma arma, 389 pedras de crack e R$ 85.

Ainda de acordo com a PM, os policiais acionaram o cão farejador, que encontrou no quintal da casa um pote de vidro enterrado com mas 251 pedras de crack. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para o caso ser investigado. (G1)