Adolescente de 17 anos é detido com celular roubado em Serra Talhada

Um adolescente de 17 anos, foi detido pela polícia com um celular roubado, na noite dessa quarta-feira (08), no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Durante a Operação Carrossel de Fogo, Policiais Militares do 14º BPM (GT OPERAÇÕES e PE 390) realizaram abordagem ao imputado, que após revista pessoal e verificação do seu celular (Modelo Lenovo A7010), foi constatado através de consulta do Alerta Celular (IMEI 354101071391112) que se tratava de produto de roubo. O mesmo alegou ter comprado o referido aparelho de uma pessoa conhecido por André.

Diante dos fatos, o envolvido foi conduzido a DPC local, para adoção de medidas julgadas cabíveis ao caso.