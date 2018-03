Adolescente de 17 anos é detido com maconha no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada

Um adolescente de 17 anos, foi detido pela polícia com maconha na noite dessa sexta-feira (16), no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com a Polícia Militar, durante rondas e abordagens na Avenida Ademar Xavier, visualizaram menor em atitude suspeita, que ao ser feita a revista foi encontrado com o mesmo 40 gramas de maconha pronta para consumo.

Diante dos fatos, o menor juntamente com a droga foi encaminhado para a DPC local para adoção de medidas julgadas cabíveis.