Um adolescente de 17 anos foi detido pela polícia na noite desse sábado (10), com um papelote de maconha. O caso de porte de entorpecente foi registrado no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, a referida droga foi encontrada com o adolescente, após policiais militares realizarem rondas e abordagens no bairro.

O adolescente foi encaminhado até a delegacia local.