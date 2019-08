Adolescente de 17 anos é estuprada com pedaço de madeira em PE

Uma adolescente de 17 anos foi estuprada na madrugada do último domingo (25) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que foi abordada por dois homens em um carro. Eles a forçaram a entrar no veículo e a levaram para um matagal.

Ainda de acordo com a PM, a vítima informou que os homens colocaram um pedaço de madeira no órgão genital dela. A adolescente entrou em luta corporal com os suspeitos e conseguiu fugir.

Policiais disseram que a vítima teve uma crise nervosa e foi encaminhada para o hospital da cidade. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)