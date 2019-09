Adolescente de 17 anos é morta a tiros no Agreste de PE

Uma adolescente de 17 anos, identificada como Dartaniele Emanuella, foi assassinada a tiros no início da noite dessa segunda-feira (23) em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. A vítima estava na frente da casa dela, quando um carro se aproximou e uma pessoa realizou os disparos.

A adolescente foi socorrida para a Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto, mas morreu antes de chegar no local. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Do G1