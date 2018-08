Adolescente de 17 anos é morto com pedradas e facadas em Serra Talhada

Na manhã deste domingo (05), Serra Talhada registrou o 5º homicídio do mês de agosto. Um menor de 17 anos foi morto a pedradas e facadas no bairro Tancredo Neves.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 06h00, Policiais Militares da GT Bom Jesus foram acionados para se deslocarem até a Rua 21 no referido bairro, onde, segundo informação passada ao 190, teria ocorrido um homicídio. Ao chegar ao local foi constatada a veracidade do fato. Foi encontrado já sem vida Jonh Eberton de Souza Pereira, com uma pedra de meio-fio sobre a cabeça.

O local do crime foi isolado pela PM e após a chegada da Polícia Civil foi verificado que além da pedra, havia várias marcas de objeto perfuro cortante no pescoço, foi encontrado uma pequena porção de maconha na carteira da vitima. Também foi encontrado na casa Nº 08, onde residia o suspeito conhecido como “Paulistinha”, maconha pronta para o consumo, marcas de sangue no banheiro, na porta da frente e um short recém-lavado no varal, levando a crer que o homicídio aconteceu no interior da residência e que a vitima tentou fugir.

Até o momento não se sabe a motivação. O boletim de ocorrência foi confeccionado e repassado para a PC para elucidação do caso.

Via Nayn Neto