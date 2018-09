Adolescente é apreendida em Salgueiro levando droga para detento em Araripina

Uma adolescente de 15 anos foi detida nessa quarta-feira (19), na BR 116, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco, com cerca de 5 kg de maconha. De acordo com a polícia, a droga seria levada para um homem que está preso no município de Araripina.

A polícia recebeu informação de que uma mulher estava levando droga da cidade de Cabrobó para Salgueiro. Após a realização de blitz e bloqueio na rodovia, os policiais encontram a menor dentro de um veículo com a maconho pronta para consumo e um celular. A menina contou aos policiais que a droga seria entre a Wislanio de Lima Gomes, de 34 anos.

A adolescente apreendida e a droga forma levadas para a Delegacia da Polícia Civil de Salgueiro. (G1)