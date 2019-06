Adolescente é atingida por disparo na cabeça durante tiroteio no Agreste de PE

Uma adolescente de 15 anos foi atingida por um tiro no início da tarde dessa segunda-feira (17) durante um tiroteio em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Saúde, ela estava dentro de um carro próximo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Salgado.

Conforme a Polícia Militar, um homem foi até a Agência da Caixa Econômica para realizar um depósito quando dois suspeitos em uma moto se aproximaram e roubaram o malote. O homem seguiu os bandidos em um carro blindado e os assaltantes atiraram e jogaram o malote. Foi neste momento que a adolescente foi atingida por um dos tiros.

Ainda segundo a secretaria, a jovem foi levada para o Hospital Regional do Agreste (HRA) em estado grave e foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento desta publicação, ninguém foi preso. (G1)