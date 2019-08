Adolescente é detido após espancar mãe com socos e pontapés em Serra Talhada

Um adolescente de 16 anos foi detido na madrugada desse domingo (11), após espancar a própria mãe, de 33 anos, no bairro Vila bela, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe relatou que o menor infrator chegou em casa bêbado, e que de imediato começou a lhe agredir com socos e pontapés.

Ainda de acordo com a PM, a genitora do adolescente também informou que sofreu uma lesão na testa, após ser ferida com um pedaço de telha, e que seu filho quebrou várias telha da residência, além do vidro de uma janela.

O menor infrator foi contido por familiares até a chegada do policiamento, sendo conduzido para a delegacia local.