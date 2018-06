Adolescente é detido com celular roubado em Serra Talhada

Um adolescente de 16 anos, foi detido pela polícia com um celular roubado na noite dessa quinta-feira (07), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia militar, após policiais realizarem a operação Carrossel de Fogo, na Quadra 34, lote 13, visualizaram um grupo de adolescentes que estava no referido local, um dos adolescentes portava um aparelho celular Samsung J2 Prime que foi consultado o número do IMEI dele através do sistema Alerta Celular da SDS, onde constou queixa de furto/roubo do referido aparelho. O celular, IMEI 353116098538900, tinha sido furtado no dia 06 deste mês.

O menor infrator foi encaminhado à DPC junto com sua responsável/genitora para serem tomadas as providencias legais cabíveis.