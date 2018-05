Adolescente é detido com maconha no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada

Um adolescente de 16 anos, foi detido com maconha na madrugada do último sábado (26), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de policiais militares, ao realizarem rondas com abordagens na Avenida João Gomes de Lucena, observaram um menor atirando algo dentro de um vaso de plantas. Ao verificar, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha dentro desse vaso.

Em seguida o menor foi encaminhado a DPC local para adoção das medidas cabíveis.