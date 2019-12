Adolescente é detido suspeito de abusar sexualmente de 5 crianças em PE

Um adolescente de idade não informada foi detido nessa quarta-feira (18) suspeito de abusar sexualmente de cinco crianças em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a mãe dos menores disse que também foi agredida pelo suspeito no momento de uma briga.

Ainda segundo a PM, os envolvidos na confusão passaram por um laudo médico. O adolescente foi autuado em flagrante delito e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Do G1