Adolescente é detido suspeito de tentar estuprar mulher de 52 anos em Pernambuco

Um adolescente foi detido suspeito de tentar estuprar uma mulher de 52 anos no domingo (28) em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que no último sábado (27) o suspeito foi até a casa dela dizendo que alguém estava perguntando se ela estava bem, em seguida pediu um copo de água. Quando os dois ficaram sozinhos, o suspeito agarrou a vítima, apalpou os seios e em seguida tentou colocar a mão no órgão sexual dela.

Ainda de acordo com a PM, a vítima disse que tentou lutar com o homem e gritou, em seguida o homem saiu e ela chamou a polícia. O adolescente tentou entrar duas vezes na casa da mulher no dia seguinte, mas não conseguiu. A polícia localizou o suspeito, que será encaminhado para a Casa de Semiliberdade (Casem) em Caruaru. (G1)