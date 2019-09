Adolescente é encontrado morto com tiro na nuca em Serra Talhada

Um adolescente com média de idade entre 13 e 16 anos ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (23), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o menor foi encontrado morto com um tiro na nuca próximo ao Racho Magalhães, na zona rural da cidade.

O corpo do adolescente foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Caruaru, no Agreste.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

HOMICÍDIOS

Este é o 23º homicídio registrado na Capital do Xaxado em 2019. O último vitimou um jovem de 27 anos, identificado como Cleiton Paulino de Lima, que foi morto a facadas na Rua da Vitória, bairro São Cristóvão, nas proximidades do Terminal Rodoviário no dia 7 de setembro.

