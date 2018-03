Adolescente é encontrado morto dentro do carro de PM de Alagoas baleada durante assalto em Pernambuco

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto dentro do carro da policial militar de Alagoas baleada durante um assalto no domingo (25), na PE-73, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a PM, o corpo foi achado na manhã desta quarta-feira (28) em um canavial do município de Tamandaré, no Litoral Sul do estado. A polícia foi acionada às 6h.

De acordo com o major Fernando Júnior, da 10ª Companhia Independente da PM, a placa do carro e os documentos encontrados dentro do veículo coincidem com os dados do veículo roubado da policial alagoana. Jaiane Rose Pereira Ribeiro, de 26 anos, levou tiros de espingarda calibre 12 e perdeu dois dedos da mão esquerda, além de ter perda parcial de dois dedos da mão direita.

“A placa do carro está lacrada e os documentos do carro estão no nome dela. A Polícia Civil foi acionada para realizar exames balísticos e o levantamento cadavérico no corpo. Além disso, há um buraco de tiro no capô, que veio de fora para dentro. Acreditamos que este ocorreu durante a investida contra a policial”, disse Fernando.

Apesar de o major ter dito à reportagem que o corpo encontrado dentro do carro aparentava ser de um homem com idade entre 20 e 21 anos, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o corpo é de um adolescente de 17 anos. Como era menor de idade, ele não teve o nome divulgado pela corporação. (G1)