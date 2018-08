Adolescente é estuprada dentro do quarto dela no Agreste de PE

Uma adolescente de 17 anos foi estuprada na tarde do último domingo (12) na zona rural de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. Segundo o Conselho Tutelar, a vítima estava na casa onde mora acompanhada de outro adolescente.

Ainda segundo o Conselho, um homem chegou, prendeu o jovem na cozinha, foi até o quarto onde a vítima estava e cometeu o crime.

A vítima recebeu cuidados médicos, conforme informou o Conselho Tutelar. O suspeito estava encapuzado e, até o momento desta publicação, não foi identificado. (G1)