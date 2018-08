Adolescente é estuprada e agredida em matagal a caminho de casa, em Pernambuco

Uma adolescente de 14 anos foi estuprada no bairro do Magano, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na última terça-feira (31). De acordo com a Polícia Civil, a jovem disse que voltava para casa quando um homem, em uma motocicleta, a obrigou a subir no veículo e a levou para um matagal, onde ocorreu o crime.

Ainda segundo a polícia, a adolescente também foi agredida e, em seguida, abandonada no local. O Conselho Tutelar foi chamado para dar o suporte necessário para a jovem e a família dela.

O suspeito fugiu e, até o momento desta publicação, não foi localizado. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Garanhuns. (G1)