Adolescente é internada com suspeita de dengue hemorrágica no Agreste de Pernambuco

Uma adolescente de 16 anos deu entrada, no Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, com suspeita de dengue hemorrágica. A menina chegou à unidade, na noite da última sexta-feira (2), transferida da cidade de Gravatá, com quadro de sangramento na mucosa gengival e baixo nível de plaquetas no sangue. Em nota, a unidade informou que esses são sintomas sugestivos para a doença, mas apenas nesta quarta-feira (7) será divulgado um boletim com o resultado dos exames para confirmar ou descartar o caso.

Em boletim divulgado nesta terça-feira (6), o hospital informou que a paciente encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e já realizou os exames clínicos e laboratoriais necessários. A sorologia foi realizada, mas ainda é inconclusiva. Novos exames serão feitos nesta terça-feira.

Segundo a família, a menina teria começado a apresentar os sintomas no último dia 26 de fevereiro, mas só foi encaminhada para a Caruaru com o agravamento do quadro.

Em 2018, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), foram registrados 1. 208 casos suspeitos de dengue, em 99 municípios do estado , até o último dia 26 de fevereiro, representando uma redução de 42,6% em relação ao mesmo período de 2017.

Do Diário de Pernambuco