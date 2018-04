Adolescente é morto com um golpe de faca no peito em Serra Talhada

Um adolescente identificado como Ítalo Menezes da Silva, de apenas 15 anos, foi assassinado com um golpe de faca no peito, no final da tarde deste domingo (29) na Vila Sem Teto nas proximidades do bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Segundo informações, o jovem foi morto quando saía de casa, na Rua Santa Isabel. Ainda não há informações concretas sobre quem praticou o homicídio.

HOMICÍDIOS EM SERRA TALHADA

Esse foi o 12º homicídio registrado na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último vitimou Françuilo Bezerra Cardoso, 29 anos, que foi assassinado a tiros no dia 16 desse mês no bairro da Borborema.

