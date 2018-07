Adolescente é morto em tentativa de assalto no Sertão de Pernambuco

Um adolescente de 16 anos foi morto durante uma tentativa de assalto, na noite da última sexta-feira (29) em Belém do São Francisco, no Sertão Pernambucano. O caso aconteceu na Estrada da Barra, na Zona Rural do município e informado ao G1 neste sábado (30).

De acordo com informações da Polícia Civil, um policial militar de Belém do São Francisco pilotava uma moto quando foi abordado por dois adolescentes e uma criança que utilizavam armas de brinquedo. O policial reagiu à tentativa de assalto e atingiu duas pessoas. Um adolescente de 16 anos morreu na hora e outro de 15 anos foi atingido com um tiro de raspão na perna. O jovem ferido foi encaminhado ao hospital. O terceiros suspeito, de 11 anos de idade, fugiu no momento do crime, mas foi identificado em seguida.

O policial que efetuou os disparos se apresentou na delegacia da cidade e foi liberado. Os dois suspeitos que sobreviveram foram entregues às famílias e devem se apresentar com os responsáveis na segunda-feira (2) para serem ouvidos. Ainda segundo a Polícia Civil, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. (G1)