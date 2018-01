Adolescente é suspeito de estuprar criança de 4 anos em Pernambuco

Um adolescente de 16 anos é suspeito de estuprar um menino de apenas 4 em Toritama, no Agreste do Estado, nesta terça-feira (30). Ele era amigo da família da vítima e teria cometido o abuso no momento em que saiu para brincar com a criança, no loteamento Alvorada. Ao saber do crime, população tentou linchá-lo.

À TV Jornal Interior, a mãe do menino contou que o filho voltou chorando para casa minutos após sair com o adolescente. “Ele chegou dizendo que estava com um espinho no pé, eu tirei, mas ele continuou chorando, dizendo que ia morrer. Ele estava sangrando, eu perguntei o que foi e ele disse que o menino tinha mexido com ele”, explicou.

Quando os moradores das proximidades ficaram sabendo do crime, tentaram linchar o adolescente, mas foram impedidos pela chegada da polícia. As imagens foram divulgadas em redes sociais.

Suspeito era conhecido

Para a mãe da criança, a pior surpresa foi saber que o crime teria sido cometido por uma pessoa conhecida. “A mãe dele é amiga da gente. Ele ia para minha casa, brincava com meu filho. É uma dor muito grande, meu filho ficará com um trauma muito grande”, afirmou.

De acordo com o delegado Evelton Xavier, responsável pelas investigações. Exames feitos na vítima em um hospital da cidade apontaram o possível abuso. O suspeito foi levado para a delegacia de Toritama, onde negou o crime, mas foi autuado. Nesta quarta-feira (31), juíza decidirá se ele será internado na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).