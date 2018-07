Adolescente é suspeito de estuprar criança no Sertão de Pernambuco

Um adolescente de 16 anos foi detido pela Polícia Militar suspeito de estuprar uma criança de 6 anos em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu na manhã dessa quarta-feira (18).

De acordo com polícia, a mãe do menino informou que eles estavam brincando no quintal da casa dela, quando o adolescente estuprou a criança. O Conselho Tutelar também foi chamado no local.

O suspeito, a vítima e a mãe foram encaminhados para a delegacia de plantão, onde prestaram depoimento. (G1)