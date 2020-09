Adolescente é suspeito de matar enteado de 2 anos afogado em poço no Agreste de PE

Um adolescente de 16 anos é suspeito de matar o enteado de dois anos afogado na zona rural de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o corpo da criança foi encontrado boiando dentro de um poço no Distrito de Rainha Isabel.

Ainda de acordo com a polícia, o padrasto confessou o crime e admitiu ter jogado o menino, ainda com vida, nas águas do poço, por não gostar dele, pois ele quebrava coisas dentro de casa e mordia.

O adolescente foi levado para Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por homicídio e será apresentado ao Ministério Público de Bom Conselho. (G1)