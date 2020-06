Adolescente grávida e dois jovens são mortos no Agreste de Pernambuco

Uma adolescente de 12 anos, que estava grávida de cinco meses, foi morta na zona rural de Feira Nova, no Agreste pernambucano, na madrugada da última quinta-feira (4). Além da menina, também foram mortos dois jovens, um de 22 anos, e outro de 18 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria sido cometido por duas pessoas em um sítio onde estavam as três vítimas.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações do caso seguem em sigilo.

Do NE10 Interior