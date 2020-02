Adolescente morre afogado no rio Moxotó no Sertão de PE

Um adolescente de 15 anos morreu afogado no rio Moxotó, em Ibimirim, no Sertão de Pernambucano. O acidente acontece no sábado (22).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava tomando banho no rio com outros dois adolescentes. Ele tentou atravessar até a outra margem, mas afundou no meio do percurso. Populares ainda mergulharam para tentar salvar o adolescente, mas ele já estava sem respirar quando foi resgatado.

O corpo da vítima foi levado até o hospital da cidade, onde foi confirmada a morte por afogamento após um exame traumatológico. (G1)