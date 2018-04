Adolescente morre ao sofrer choque elétrico enquanto usava chapinha em Pernambuco

Um jovem de 16 anos morreu após levar choque elétrico enquanto usava uma chapinha de cabelo, em São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, ele utilizou o aparelho depois de sair do banho. O caso ocorreu no sábado (31), mas a delegada só confirmou nessa segunda-feira (2).

A delegada Gabrielle Santos contou como o acidente pode ter ocorrido. “O fio da chapinha estava descascado próximo ao aparelho, indicando que pode ter ocorrido um curto-circuito. Há informações de que a vítima estava com o cabelo molhado e descalço, o que potencializou a descarga elétrica nele”, detalhou.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, onde foi confirmado a causa da morte. (G1)