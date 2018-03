Adolescente morre após cair de ônibus em movimento no Recife

Um adolescente de 14 anos morreu na tarde dessa segunda-feira (5), durante um acidente após pendurar-se em um ônibus no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife. De acordo com a Polícia Civil, Breno Rodrigues Ferreira da Silva estava com outros dois amigos, vestindo uniformes escolares.

O caso foi registrado na Delegacia do Jordão e será investigado pelo delegado Ernesto Novaes Primo. No boletim de ocorrência, o motorista do ônibus afirma que os jovens agarraram-se nas portas do coletivo, pelo lado de fora, na altura da Praça do Jordão. O rodoviário abriu as portas, pedindo que eles entrassem, e não foi atendido. Metros depois, na Avenida Maria Irene, ao desviar de um caminhão baú, ele ouviu um impacto e parou o veículo.

Ao descer do ônibus, o homem afirma ter visto o corpo do adolescente no chão e dezenas de moradores em sua direção, com pedaços de madeira para agredí-lo. O motorista embarcou num outro ônibus no local e tirou a farda de motorista para se misturar à população ao voltar para o local do acidente. Ele esperou a chegada da Polícia Militar e se apresentou.

O motorista foi ouvido na delegacia e, posteriormente, liberado. O corpo de Breno Rodrigues foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no centro do Recife, onde vai passar por exames. (G1)