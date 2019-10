Adolescente morre após celular explodir enquanto ela dormia

Um momento de relaxamento e diversão terminou muito mal para a adolescente Alua Asetkyzy Abzalbek, de 14 anos. A jovem ouvia música em casa, na cidade de Bastobe, no Cazaquistão, enquanto o celular carregava e colocou o aparelho embaixo do travesseiro para dormir com o fone de ouvido. Durante a noite o aparelho explodiu, matando Alua.

A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A marca, assim como o modelo do smartphone da menina não foram revelados. Os pais de Alua também não explicaram se o carregador do aparelho era original de fábrica ou não.

Segundo informações divulgadas pela polícia local ao jornal britânico Daily Mail, o aparelho superaqueceu durante a noite. Perícias foram realizadas na casa da menina para entender o que levou à explosão.

Nas redes sociais, uma amiga de Alua lamentou a morte da garota. “Ainda não posso acreditar. Você era a melhor, nós estivemos juntas desde a infância. Será difícil seguir sem você”, postou.