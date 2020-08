Adolescente morre após colisão entre moto e caminhão na BR-423, em PE

Um adolescente de 16 anos morreu na tarde do último domingo (2) após a moto que ele pilotava colidir com um caminhão na BR-423, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta entrou na contramão da rodovia e colidiu de frente com o caminhão.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Além da PRF, estiveram no local o Instituto de Medicina Legal (IML) e a Polícia Civil, que vai investigar o caso. O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Lajedo. (G1)