Adolescente morre após ser atropelado na BR-423, no Agreste de PE

Um adolescente de 17 anos morreu após ser atropelado na madrugada da última sexta-feira (2) na BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida por um veículo não identificado no km 41 da rodovia.

O motorista do veículo saiu do local antes da chegada da viatura. Além da PRF, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil estiveram no local. O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)