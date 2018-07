Adolescente morre e outro fica ferido após colisão entre quadriciclo e caminhão na PE-103

Um adolescente morreu e outro ficou ferido nesse sábado (7) após uma colisão entre um quadriciclo e um caminhão na PE-103, em Bonito, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam no quadriciclo e sofreram o acidente quando foram realizar uma manobra para entrar na fazenda do pai de um dos jovens.

Segundo informações do hospital municipal Doutor Alberto Oliveira, os adolescentes – de idades não divulgadas – foram socorridos para unidade de saúde e em seguida transferidos para um hospital particular do Recife. Um dos jovens não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde da outra vítima não foi divulgado.

Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão foi até a delegacia fazer um boletim de ocorrência e foi liberado em seguida. O pai de um dos adolescentes presenciou o acidente. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)