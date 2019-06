Adolescente morre e outro fica ferido após serem atropelados durante ensaio de quadrilha junina em PE

Um homem é suspeito de atropelar dois adolescentes que participavam de um ensaio de uma quadrilha junina, na noite da quarta-feira (19), em Iati, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, moradores disseram que o carro, que estava em alta velocidade, atingiu um adolescente de 14 anos, que não resistiu e morreu no local, e outro jovem, de 13, que foi socorrido e levado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

O passageiro do veículo foi encontrado com algumas escoriações e levado para o hospital. O estado de saúde dele e do adolescente ferido não foi informado.

Até a publicação desta matéria, o motorista não havia sido localizado. O caso será investigado. (G1)