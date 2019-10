Adolescente morre e pessoas ficam feridas em acidente na BR-232

Um adolescente de 16 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente que ocorreu na madrugada desse sábado (5) na BR-232, em Caruaru, no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um carro colidiu na defensa da rodovia, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

No carro estavam três pessoas. O motorista e um dos passageiros ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional do Agreste (HRA). Um passageiro de 16 anos não resistiu e morreu no local.

Familiares contaram que eles saíram de um bar. Não foi possível fazer o teste do bafômetro, com o condutor por causa dos ferimentos.

Ainda de acordo com a PRF, foi encontrada um arma dentro do veículo, registrada em nome de outra pessoa. A Polícia Civil também esteve no local e investigará o caso.

Do NE10 Interior