Adolescente sofre tentativa de estupro em Serra Talhada

Uma adolescente de 17 anos, foi vítima de uma tentativa de estupro na manhã dessa quarta-feira (1) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou que contratou o serviço de um mototaxista não identificado, no bairro Bom Jesus com destino a casa de sua tia no bairro da Cohab, porém, ele mudou o roteiro e a levou para um terreno baldio, nas proximidades do Clube Esportivo o Peladão, estacionou o veículo exigindo que a mesma tirasse a roupa.

Ainda de acordo com a PM, a adolescente relatou que negou o pedido do mototaxista, momento em que recebeu um soco na boca e lhe segurou para que não gritasse. Logo em seguida o agressor fugiu em destino ignorado.

A vítima foi encaminhada à delegacia local, para que fosse registrada sua queixa.