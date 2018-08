Adolescente suspeito de tentar matar criança é detido no Agreste de PE

Um adolescente de 16 anos que tentou matar uma criança de oito anos foi apreendido nessa sexta-feira (10). O caso aconteceu na zona rural de Lagoa do Ouro, no Agreste de Pernambuco, na quinta (9). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que é vizinho do menino, foi levado para a delegacia, onde confessou o crime.

Ainda segundo a polícia, o adolescente roubou o celular da criança e foi descoberto, com o intuito de se vingar, ele tentou matar o menino. O jovem foi autuado em flagrante e será apresentado em audiência de custódia.

A criança permanece internada no Hospital da Restauração, no Recife, e conforme a unidade, o estado de saúde é grave.

