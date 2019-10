Adolescente tem 75% do corpo queimado após explosão no Agreste de PE

Um adolescente de 14 anos teve 75% do corpo queimado no bairro da Cohab, em Cupira, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (30). Segundo familiares, o menino estava no quintal da casa de um amigo quando houve uma explosão.

O colega informou que ele acendeu um isqueiro perto de uma lata que continha um tipo de cola, o que causou a explosão.

O adolescente foi socorrido para o hospital do município e depois transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. A unidade de saúde informou que a vítima está internada no setor de queimados do hospital. (G1)