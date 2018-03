Adutora do Pajeú volta a estourar entre Floresta e Serra Talhada e deixa população intrigada: porque quebra tanto?

O Internauta Repórter e radialista Genilson Dias flagrou um nova estouramento da Autora do Pajeú. Mais uma vez o problema foi identificado nas imediações da estação elevatória 02 E 03 – Ramal Floresta, entre o município e Serra Talhada, próximo a o Distrito de Nazaré. O problema foi verificado por volta das 19h de ontem.

Assim, o abastecimento está novamente suspenso nas cidades de Flores, Carnaíba, Quixaba, São José do Egito, Tuparetama, Iguaracy, Ingazeira e o distrito de Jabitacá com redução de vazão em Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Tabira.

Segundo a COMPESA, o fato de parte da tubulação estar sobre a terra e não dentro dela acaba favorecendo os vazamentos. As chuvas que caem na região acabam causando instabilidade no terreno pelo qual passa a tubulação. A pressa em entregar a Adutora, essencial para que a região não sofresse mais com o drama hídrico, acabou favorecendo essa realidade de uma Adutora com instabilidade em alguns trechos.

De Nill Júnior