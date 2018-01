Adutora do Pajeú volta a quebrar e prejudica 08 bairros de Serra Talhada nesta segunda-feira (29)

A Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento) enviou uma nota para o Jornal Desafio Online, informando um novo estouramento na Adutora do Pajeú, deixando 8 bairros de Serra Talhada sem água nesta segunda-feira (29). Confira abaixo na íntegra a nota da Compesa.

NOTA COMPESA

Um estouramento na Adutora do Pajeú, entre as estações elevatórias de água 2 e 3, localizadas em Floresta, vai interromper o fornecimento de água para algumas localidades do Sertão do Estado.

A Compesa vai realizar os reparos na tubulação no início na manhã desta segunda-feira. Com isso, ficam sem água durante os trabalhos:

parte alta da Cohab e os bairros Mutirão, Cagep, São Cristóvão, Universitário, Propac, a Praça Manoel Pereira Lins e a Rua Ademar Xavier, todos em Serra Talhada.

Também ficam sem água as comunidades de Carqueja, Canaã, as cidades de Calumbi, Flores, Carnaíba, Quixaba, São José do Egito, Tuparetama, Ingazeira, Iguaracy e o distrito de Jabitaca.

Também vai ser reduzida a vazão para Afogados da Ingazeira e Tabira. A Compesa prevê o fim dos serviços para o início da noite desta segunda-feira.