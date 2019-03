Advogado serra-talhadense é assassinado a tiros no interior de Sergipe

O advogado Jarbas Feitoza de Carvalho Filho, de 33 anos, foi morto com vários tiros na cidade de Aquidabã (SE) nessa segunda-feira, 11, por volta do meio-dia, onde morava e exercia a função de procurador jurídico do município. Ele era casado e deixa três filhos.

A polícia ainda não tem mais informações a respeito da autoria do crime, mas segundo informações preliminares ele pilotava a moto dele nas proximidades de um loteamento conhecido como “Pepeta”, na zona rural de Aquidabã, quando foi atingido por vários tiros. Jarbinha, como era conhecido, ainda foi levado ao hospital de Aquidabã, mas não resistiu e morreu.

Jarbas Feitoza era natural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, mas residia em Aquidabã.

Do Portal Fan F1