Aeronáutica abre inscrições para seleção com salário inicial de R$ 7 mil

As inscrições para o processo seletivo da Força Aérea Brasileira (FAB) estão abertas. São 540 vagas temporárias no serviço militar voluntário em várias partes do país com profissionais de nível superior.

Os salários são a partir de R$ 7 mil. Quatro editais foram divulgados. Três deles são específicos para áreas de saúde (385 vagas), segurança e defesa (21) e magistério (número de vagas não informadas). O quarto edital há 134 ofertas em diversas funções.

A seleção é composta por etapas como análise curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de condicionamento físico. Há vagas para profissionais de administração, análise de sistemas, arquitetura, arquivologia, teologia, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de computação, economia, educação física, engenharia elétrica, engenharia de minas, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, engenharia mecânica, musicoterapia, nutrição, pedagogia, psicologia, relações públicas, direito, serviço social, engenharia de telecomunicações, terapia ocupacional, medicina, odontologia, farmácia, magistério, segurança e defesa.

Nas vagas para professor, as especialidade disponíveis são biologia, educação física, educação religiosa, física, geografia, história, língua inglesa, filosofia, matemática, sociologia, língua portuguesa, direito, sistemas de informação, química, relações internacionais, administração e estatística.

O período de inscrições abriram nessa segunda-feira (3) e seguem até 17 de fevereiro. Os candidatos devem fazer um cadastro na página de convocação dos temporários. Além disso, os candidatos precisam ativar o cadastro no sistema mediante link para ser enviado por e-mail. Depois disso, será possível se inscrever no cargo desejado. Os detalhes e outras informações podem ser consultadas no edital.