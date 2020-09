Aeroporto de Serra Talhada deve receber voos da Azul ainda em 2020

A Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, órgão oficial do Governo do Estado emitiu nota ao Programa Revista da Cultura sobre as notícias veiculadas a partir das falas de Felipe Carreras e Sebastião Oliveira.

Por telefone, a Secretária Fernandha Batista deixou claro por assessoria que questões como data de inicio das operações estão em tratativas.

“O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, informa que tem trabalhado no sentido de viabilizar a operação regular da Azul no Aeroporto de Serra Talhada”.

Segue: “Estratégica para o desenvolvimento regional, a iniciativa está em fase de planejamento e há a expectativa de que a operação seja iniciada ainda em 2020”. Sobre data, diz que “no momento, não há data definida e detalhes estão sendo discutidos entre a companhia e a administração estadual”.

Via Nill Júnior