Aeroporto de Serra Talhada mais perto de receber voos comerciais

Com a conclusão de mais uma etapa de requalificação, o Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, está mais perto de receber voos comerciais. A nova iluminação do equipamento, que permite pousos e decolagens no período noturno, foi testada e aprovada na noite dessa quinta-feira (21). A companhia aérea Azul vai operar quatro voos durante a semana na rota Serra Talhada-Recife. A previsão do Estado é de que isso aconteça até fevereiro de 2018.

“Muitas pessoas estão envolvidas e focadas para que consigamos entregar à população o aeroporto em condições de receber aviões comerciais o mais rápido possível. Muito em breve, estaremos com todas as certificações em mãos. É mais uma importante ação da gestão do governador Paulo Câmara voltada para o desenvolvimento do Sertão do Pajeú”, afirmou o secretário estadual de Transportes, Sebastião Oliveira.

Teste da iluminação

O primeiro avião a testar as luzes do aeroporto transportou o cantor Pedrinho Pegação, que fez um show em Serra Talhada. Ainda na noite dessa quinta-feira (21), outra aeronave posou na cidade, desta vez levando o cantor Wesley Safadão, que também se apresentou em Serra Talhada.

Voos Serra Talhada-Recife

A Azul Linhas Aéreas confirmou que vai operar quatro voos na semana na rota Serra Talhada-Recife. A data de início da operação será definida quando o aeroporto estiver certificado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A previsão é de iniciar ainda no primeiro trimestre de 2018.

No início de outubro, a Azul divulgou um comunicado ao mercado anunciando a ampliação de sua malha aérea no Recife, com dois destinos internacionais (para Córdoba e Rosário, na Argentina) e dois destinos domésticos (para Caruaru e Serra Talhada) com previsão de início em 2018. “Os serviços devem ser iniciados após a certificação dos aeroportos para receber as aeronaves turboélices da companhia, modelo ATR 72, com capacidade para 70 assentos”, informou a empresa no dia 5 de outubro.



As operações do Aeroporto de Serra Talhada começariam ainda este ano, mas o prazo foi adiado. Em outubro, foi informado que o equipamento meteorológico e a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) chegariam neste mês. Para adiantar o início das operações, o governo vai começar a operar com um terminal de passageiros temporário de 360 m², já concluído. O projeto executivo para a construção de um terminal permanente está sendo elaborado. O investimento total é de R$ 35 milhões, com parte dos recursos do Ministério dos Transportes.

Desenvolvimento

O diretor da Dix Empreendimentos, empresa responsável pela administração do aeródromo de Serra Talhada, disse ao Blog de Jamildo que o início das operações do equipamento irá contribuir para o desenvolvimento do Sertão de Pernambuco nas regiões do Pajeú, Moxotó, Central e Itaparica.

“Serra Talhada possui uma localização geográfica estratégica no Sertão do Pajeú, que fica entre as regiões do Sertão Central, do Sertão do Moxotó e do Sertão de Itaparica. Isso fortalece o potencial de criação de um fluxo de passageiros suficiente para tornar a operação do aeroporto economicamente viável”, argumenta.

Estrutura funcional

Seguindo as características observadas nos aeroportos regionais dos países mais desenvolvidos, o terminal de Serra Talhada foi concebido com uma estrutura funcional adequada ao porte da operação, que poderá ser ampliada a partir do crescimento da demanda. A estação terá esteira para transporte de bagagem, portal de detector de metais e equipamento de Raio X para inspeção de bagagem.

Os funcionários que irão operar o terminal já foram contratados pela Dix Empreendimentos. Todos são de Serra Talhada e já passaram por um programa de capacitação ministrado por técnicos especializados em segurança de aeroportos.

Do JC Online