Aeroporto de Serra Talhada pode ter um voo por semana até a liberação definitiva

O Aeroporto de Serra Talhada pode receber semanalmente voo Charter, antes da aprovação definitiva

para operar comercialmente pela empresa Azul Linhas Aéreas. O anuncio pode ser feito após o voo experimental previsto para acontecer nesta quinta-feira (12), trazendo políticos e empresários da Capital Pernambucana para Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

A informação é do Presidente do Partido da República de Pernambuco, Deputado Federal Sebastião Oliveira.

“A partir de amanhã (12) já poderá haver um voo charter por semana, com aeronaves desse porte”. Disse Sebastião,

armando ainda.

“A operação comercial ainda deve demorar entre 60 e 90 dias, devido às certificações da cerca que será construída nos próximos dias”.

O que é voo Charter?

Voo Charter é uma operação de transporte aéreo comercial público e não regular, cujo horário, local de partida e de

destino é ajustado em função da demanda. Trata-se de um tipo de voo com um preço menor que o regular, com

várias limitações. Por Exemplo: O passageiro não pode remarcar as datas da viagem ou ter o bilhete endossado por outra companhia.

Do Leia Mais PE